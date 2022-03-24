Антонов: США вышли за рамки и не вправе судить Россию за спецоперацию

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не вправе называть кого-либо "военным преступником", так как на их совести "сотни тысяч загубленных жизней". По его словам, риторику обвинений в сторону российской спецоперации на Украине стоит прекратить.

По словам представителя дипмиссии, все обвинения США в адрес России "выходят за рамки здравого смысла".

"Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", — цитирует Антонова посольство РФ в США в своём официальном Telegram-канале.

Как подчеркнул посол, США стоит "остановиться" в своих заявлениях. Антонов уверен, что подобные высказывания не что иное, как попытка "демонизации Москвы".