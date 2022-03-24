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Автор Екатерина Широкова

Антонов: США вышли за рамки и не вправе судить Россию за спецоперацию

Политика

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не вправе называть кого-либо "военным преступником", так как на их совести "сотни тысяч загубленных жизней". По его словам, риторику обвинений в сторону российской спецоперации на Украине стоит прекратить.

Антонов: США вышли за рамки и не вправе судить Россию за спецоперацию

По словам представителя дипмиссии, все обвинения США в адрес России "выходят за рамки здравого смысла".

"Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", — цитирует Антонова посольство РФ в США в своём официальном Telegram-канале.

Как подчеркнул посол, США стоит "остановиться" в своих заявлениях. Антонов уверен, что подобные высказывания не что иное, как попытка "демонизации Москвы".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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