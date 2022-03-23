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Автор Ирина Гусакова

В США пожаловались на проблемы с производством ракет и бомб

Мир

Билл Лапланте, кандидат от Белого дома на пост главного закупщика оружия для Пентагона, заявил на днях в сенате США, что Штаты нуждаются в производственных линиях по выпуску беспилотников, ракет и бомб.

"Эти боеприпасы и БПЛА сами по себе являются сдерживающим фактором, и нам нужно уделять им больше внимания", — передает слова Лапланте портал Defense One.

Один из сенаторов при этом удивленно отметил, что на Украину отправляются тысячи "Стингеров", при этом у них не налажена линия по их ускоренному производству.

В Defence One отмечают, что в США налажено серийное производство лишь противотанковых "Джавелинов", запасы которых тоже стремительно тают из-за "хотелок Украины".

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
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