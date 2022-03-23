В США пожаловались на проблемы с производством ракет и бомб

Билл Лапланте, кандидат от Белого дома на пост главного закупщика оружия для Пентагона, заявил на днях в сенате США, что Штаты нуждаются в производственных линиях по выпуску беспилотников, ракет и бомб.

"Эти боеприпасы и БПЛА сами по себе являются сдерживающим фактором, и нам нужно уделять им больше внимания", — передает слова Лапланте портал Defense One.

Один из сенаторов при этом удивленно отметил, что на Украину отправляются тысячи "Стингеров", при этом у них не налажена линия по их ускоренному производству.

В Defence One отмечают, что в США налажено серийное производство лишь противотанковых "Джавелинов", запасы которых тоже стремительно тают из-за "хотелок Украины".