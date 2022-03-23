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Автор Игорь Рябов

Шольц назвал последствия отказа ЕС от импорта российского газа

Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Евросоюза от поставок российского газа может привести к рецессии в Европе.

Шольц назвал последствия отказа ЕС от импорта российского газа

Германия и ЕС хотят последовать примеру США, которые отказались импортировать энергоресурсы из России. По словам Шольца, ФРГ пока не может полностью отказаться от российских энергоносителей, поскольку зависит от нефти, газа, угля и других источников сырья из России. Берлин не намерен разрывать торговые связи с РФ в энергетической сфере, но параллельно двигаться в сторону диверсификации своей энергосистемы.

Шольц признался, что за последние десятилетия Германия стала сильно зависима от поставок нефти, газа и угля из России

"Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", — сказал Шольц на дебатах в бундестаге.

В среду, 23 марта президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. На фоне этого заявления курс доллара опустился до 95 рублей, а "голубое топливо" подорожало до 1350 долларов за тысячу кубометров.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа германия евросоюз олаф шольц владимир путин
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