Российская валюта укрепилась, а "голубое топливо" подорожало на фоне решения России о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.
В среду, 23 марта доллар опускался ниже 95 рублей, однако потом немного отыграл падение и теперь находится на отметке в 100 рублей.
Что касается цен на газ в Европе, то они выросли на 10% и достигли 1250 долларов за тысячу кубометров.
Сегодня президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.
Ранее гендиректор французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что Европа может отказаться от российской нефти и закупать её на Ближнем Востоке, однако альтернативы российскому газу у Брюсселя нет.
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