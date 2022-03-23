Курс доллара опустился до 95 рублей из-за решения России продавать газ за рубли

Российская валюта укрепилась, а "голубое топливо" подорожало на фоне решения России о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли.

В среду, 23 марта доллар опускался ниже 95 рублей, однако потом немного отыграл падение и теперь находится на отметке в 100 рублей.

Что касается цен на газ в Европе, то они выросли на 10% и достигли 1250 долларов за тысячу кубометров.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

Ранее гендиректор французского нефтегазового гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что Европа может отказаться от российской нефти и закупать её на Ближнем Востоке, однако альтернативы российскому газу у Брюсселя нет.