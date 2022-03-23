Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушёл в отставку с этого поста и уехал из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По информации агентства, отъезд Чубайса из страны связан с его несогласием с действиями РФ на Украине. Сообщается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос прокомментировать отъезд Чубайса.
РБК со ссылкой на знакомых Чубайса сообщает, что он вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал в Турцию. По словам одного из собеседников агентства, Чубайс планировал вернуться в РФ.
Источник ТАСС в окружении Чубайса подтвердил, что тот решил покинуть пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года.
"Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост", - заявил собеседник агентства.
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