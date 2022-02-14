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Автор Олег Артюков

Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу

Экономика

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо как можно скорее вводить плату за углеродные выбросы, тогда начнётся совсем другая жизнь.

Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу

По его словам, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.

"Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.

Анатолий Чубайс напомнил, что в Евросоюзе в 2030 году отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы.

"Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — цитирует Чубайса РБК.

По его мнению, это станет причиной того, что Россия будет платить Евросоюзу: "То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.

Дабы избежать этого, спецпредставитель президента предлагает в этом году принять решение о плате за углеродные выбросы, а в следующем его реализовать.

По подсчётам Анатолия Чубайса, если взять цену в России в десять долларов за тонну выбросов — а это, по его мнению, цена для нашей страны небольшая — то получится 1,5 триллиона рублей углеродного налога в год. А если взять один доллар, то это 150 миллиардов рублей.

Что касается "сахалинского эксперимента", о котором упоминает Анатолий Чубайс, то речь вот о чём. Сахалинская область станет пилотным проектом по организации национального углеродного рынка. Об этом в 2021 году заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы организуем пилотный углеродный рынок на территории Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, к созданию национального рынка торговли углеродными единицами. Я знаю, что подобные системы готовятся к запуску и в других странах", — сказал тогда президент.

Проект стартует в этом году. Его цель — достичь к конце 2025 года углеродной нейтральности. В прошлом году на Сахалине провели инвентаризацию парниковых газов. Выяснилось, что выбросы составили 12,3 млн тонн СО2-эквивалента, поглощение — 11,1 млн тонн. Вот эту разницу, более миллиона тонн выбросов, и требуется сократить в рамках эксперимента.

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Темы сахалин евросоюз анатолий чубайс
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