Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо как можно скорее вводить плату за углеродные выбросы, тогда начнётся совсем другая жизнь.

По его словам, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.

"Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог", — объяснил он на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля.

Анатолий Чубайс напомнил, что в Евросоюзе в 2030 году отменят льготы по бесплатным квотам на выбросы.

"Что это означает? У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь", — цитирует Чубайса РБК.

По его мнению, это станет причиной того, что Россия будет платить Евросоюзу: "То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", — добавил Чубайс.

Дабы избежать этого, спецпредставитель президента предлагает в этом году принять решение о плате за углеродные выбросы, а в следующем его реализовать.

По подсчётам Анатолия Чубайса, если взять цену в России в десять долларов за тонну выбросов — а это, по его мнению, цена для нашей страны небольшая — то получится 1,5 триллиона рублей углеродного налога в год. А если взять один доллар, то это 150 миллиардов рублей.

Что касается "сахалинского эксперимента", о котором упоминает Анатолий Чубайс, то речь вот о чём. Сахалинская область станет пилотным проектом по организации национального углеродного рынка. Об этом в 2021 году заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы организуем пилотный углеродный рынок на территории Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, к созданию национального рынка торговли углеродными единицами. Я знаю, что подобные системы готовятся к запуску и в других странах", — сказал тогда президент.

Проект стартует в этом году. Его цель — достичь к конце 2025 года углеродной нейтральности. В прошлом году на Сахалине провели инвентаризацию парниковых газов. Выяснилось, что выбросы составили 12,3 млн тонн СО2-эквивалента, поглощение — 11,1 млн тонн. Вот эту разницу, более миллиона тонн выбросов, и требуется сократить в рамках эксперимента.