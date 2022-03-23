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Автор Юлия Миленина

Дипломат Антонов напомнил США о бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии

Мир

Руководство Пентагона стало забывать, как несколько лет назад самолёты США и их партнёров по Североатлантическому альянсу бомбили Югославию, Ирак и Ливию. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат Антонов напомнил США о бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии

Он напомнил в Telegram-аккаунте дипломатической миссии: недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил о том, что российские военные якобы причастны к военным преступлениям на территории Украины.

"Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как ещё совсем недавно самолёты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии", — подчеркнул Антонов.

По его словам, американцам также стоит вспомнить, какие "вопиющие" правонарушения совершали их военные и наёмники в Афганистане и Сирии. Кроме того, дипломат уточнил, что все удары российской армии направлены только на объекты военной инфраструктуры Украины.

Радикальные украинские группировки, пояснил Антонов, выбирают совершенно другую стратегию, прикрываясь людьми как "живым щитом".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато ливия пентагон югославия
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