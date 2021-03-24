Бомбардировка Югославии - 22 года спустя

За ночь под свинцовым градом,

За то, что меня нет рядом,

Ты прости, сестра моя -

Югославия!

О. Журавлева. 1999 г.

24 марта 1999 года вооруженные силы НАТО приступили к проведению военной операции «Союзная сила» на территории Союзной Республики Югославия, явившись главной причиной ее расчленения.

Будучи в прошлом эпицентром двух мировых войн, на этот раз конфликт на территории Балкан не вышел за пределы региона. При этом по прошествии 22 лет можно констатировать колоссальное геополитическое значение военного конфликта в Югославии.

Причины конфликта

Кризис социалистической системы в СССР и государствах Восточной Европы не оставил в стороне политические процессы и в этой стране. Сложный этноконфессиональный состав и неравномерное социально-экономическое развитие Югославии стали благодатной почвой для роста националистических настроений.

Первые предпосылки к обострению противоречий между союзными республиками федеративного государства возникли в 1980 году, после смерти маршала Иосипа Броза Тито - первого и последнего лидера Социалистической Федеративной Республики Югославия.

11 годами позже из ее состава вышли четыре из шести республик:

Словения,

Хорватия,

Босния и Герцеговина,

позже СФРЮ покинула Македония.

Вместе с тем даже после распада федерации Югославия продолжала оставаться значительным препятствием для построения единого евроатлантически ориентированного пространства на Балканах.

Тогда коллективный Запад решил максимально использовать конфликт в Косове, основанный на противоречиях между сербами и албанцами для применения военной силы.

Руководство НАТО, симпатизировавшее албанскому сепаратизму в Косове, всемерно способствовало его радикализации.

Экстремистская «Армия освобождения Косова», финансировавшаяся из США и европейских стран, а также получавшая доходы от наркоторговли, спровоцировала боестолкновения с сербской полицией, насильственное выселение этнических сербов и убийства мирного населения.

Предпринятые федеральными властями Югославии меры по восстановлению конституционного порядка представлялись на Западе как нарушения прав человека, влекущие за собой угрозу гуманитарной катастрофы.

После этого Госдепартамент США обвинил в сложившейся ситуации в Косове «антидемократический» Белград и призвал союзников к незамедлительному принятию силовых мер для защиты прав косовских албанцев.

Несмотря на благородные декларируемые цели, реальные устремления Запада были очевидны: окончательное закрепление своего господства на Балканах.

Планирование военной операции НАТО, получившей известность под названием «Союзная сила» началось 11 июня 1998 года - задолго до того, как стали известны результаты переговоров по урегулированию кризиса.

Отсрочить ее начало помогло лишь отсутствие санкции ООН, консенсуса по которой не удалось достичь во многом благодаря жесткой позиции России. Тогда 22 марта 1999 года постоянный совет НАТО предоставил генсеку альянса Хавьеру Солана право санкционировать проведение операции без одобрения ООН.

Уже на следующий день было принято политическое решение руководства Североатлантического союза применение военной силы против Югославии, а 24 марта главнокомандующему войсками НАТО было отдано распоряжение на начало войны.

Бомбардировки Югославии

За время операции «Союзная сила» (24 марта - 10 июня 1999 года) ракетными и авиационными ударами альянса были повреждены либо уничтожены около 500 объектов на территории Югославии. Основу ударных сил составили боевые самолеты США, Великобритании, Франции и Германии. Также задействовались военно-морские силы НАТО, применявшие крылатые ракет.

В военных экспертных кругах по сей день бытует мнение, что российские стратеги настоятельно рекомендовали сербам нанести «удар отчаяния»: собрать всю уцелевшую боеспособную авиацию и сравнять с землей авиабазы в Италии.

Команда Милошевича приняла иное решение. Тем самым военно-политическое руководство в Белграде сохранило вооруженные силы, но не смогло спасти государство.

После консультаций с руководством ООН и подтверждения югославского командования об отводе войск из Косова 10 июня 1999 года операция «Союзная сила» была завершена. На следующий день началась миротворческая операция многонациональных сил в Косове.

Не обошлось и без серьезных противоречий между участниками миротворческой миссии.

В ответ на попытки США и их союзников вытеснить Россию из процесса мирного урегулирования в Косове 11 июня российские десантники ошеломили мировую общественность стремительным марш-броском, в результате которого американское командование было вынуждено пойти на серьезные уступки в сторону увеличения миротворческого контингента России.

Итоги войны

На момент окончания операции «Союзная сила» стратегические достижения Запада были очевидными: господство США и НАТО на Балканах было достигнуто. Позиции Слободана Милошевича существенно поколебались, что привело к его сокрушительному поражению на выборах 2000 года.

Теперь следует признать, что военно-политические цели США и их союзников так и не увенчались ощутимым результатом: Сербия по-прежнему остается политически значимой страной Балканского региона, не стремящейся к евроатлантической интеграции. А возрождение России в политической и военной сферах усилило ее влияние в этой стране.

На текущий момент Белград является одним из ключевых союзников Москвы в регионе.

Нельзя сказать, что жизнь в остальных бывших союзных республиках Югославии изменилась коренным образом. Вступление Албании, Хорватии, Черногории и Северной Македонии в НАТО не смогло существенно повлиять на их геополитический статус.

В настоящий момент они играют в альянсе роль статистов, ни одна из этих стран не представляет существенной силы в военном отношении.

Многие говорят о том, что современная возрожденная Россия, решительно вмешавшаяся в конфликт в Сирии, не допустила бы событий в Югославии.

Увы, история не терпит сослагательных наклонений. Балканская трагедия 1999 года стала частью истории. Сегодня необходимо учитывать реалии обстановки, сложившейся на текущий момент.

Балканы по-прежнему остаются сложным геополитически значимым регионом Европы и всего мира. А это значит, что России необходимо уделять самое пристальное внимание политике на балканском направлении, не повторяя ошибок прошлого.