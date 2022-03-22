Западные СМИ в шоке от возможностей российской гиперзвуковая ракеты "Кинжал"

Западные средства массовой информации с интересом следят за новейшим вооружением, которое используют Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Американский лидер отметил, что "Кинжал" оснащён такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, однако его практически невозможно перехватить.

Обозреватель американского портала Military.com Блейк Стилуэлл констатировал наступление века русского супероружия. На сегодняшний день Россия обладает самыми передовыми военными технологиями, которые должны вызывать беспокойство в Вашингтоне, так как у США нет защиты от гиперзвуковых ракет, подчеркнул Стилуэлл.

В беседе с Washington Post военный эксперт Тома Карако сообщил, что "Кинжал" создан на базе ракетного комплекса "Искандер". Если последний был исключительно наземным вооружением, то новую ракету можно запускать не только с земли, но и с воздуха, используя самолёт-истребитель. Главная особенность "Кинжала" заключается в том, что он летит с высокой скоростью на низкой траектории и маневрирует. Противнику не только трудно перехватить ракету, но и выяснить, какую цель она запрограммирована поразить, заявил Карако.

Обозреватели портала Military Watch отметили, что "Кинжал" является грозным оружием для Североатлантического альянса. С помощью этой ракеты Россия может в первые часы гипотетического конфликта с НАТО уничтожить инфраструктуру, командные центры и аэродромы альянса.

Обозреватель немецкого издания Die Welt Герхард Хегман назвал запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" предупреждением Москвы для НАТО.

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