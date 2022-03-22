Британское издание The Sunday Times "разгадало" планы российского президента. По версии таблоида, Владимир Путин, "обладающий прекрасной исторической памятью", собирается вернуть России Аляску.
"Война на Украине приблизила лиц, принимающих решения в Вашингтоне и Москве, к прямому конфликту, возможно, самому масштабному после кубинского ракетного кризиса в 1962 году. Мы пришли к мысли, что война между этими двумя ядерными державами невозможна, но вероятна".
Объясняя, почему прямое вооружённое столкновение между Россией и Соединёнными Штатами в принципе возможно, автор статьи в TST напоминает, что у Москвы есть к Вашингтону "исторический счёт", о котором Штаты забыли, а "Путин помнит":
"Мало кто из американцев помнит о сделке 1867 года, — говорится в материале, — но русские националисты помнят и до сих пор уверены, что их обманули".
И на основании этого делается вывод:
"разобравшись" с Украиной, Россия "может попытаться решить и другие свои территориальные претензии".
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