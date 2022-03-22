The Sunday Times: после Украины Путин будет забирать Аляску

Британское издание The Sunday Times "разгадало" планы российского президента. По версии таблоида, Владимир Путин, "обладающий прекрасной исторической памятью", собирается вернуть России Аляску.

"Война на Украине приблизила лиц, принимающих решения в Вашингтоне и Москве, к прямому конфликту, возможно, самому масштабному после кубинского ракетного кризиса в 1962 году. Мы пришли к мысли, что война между этими двумя ядерными державами невозможна, но вероятна".

Объясняя, почему прямое вооружённое столкновение между Россией и Соединёнными Штатами в принципе возможно, автор статьи в TST напоминает, что у Москвы есть к Вашингтону "исторический счёт", о котором Штаты забыли, а "Путин помнит":

"Мало кто из американцев помнит о сделке 1867 года, — говорится в материале, — но русские националисты помнят и до сих пор уверены, что их обманули".

И на основании этого делается вывод:

"разобравшись" с Украиной, Россия "может попытаться решить и другие свои территориальные претензии".