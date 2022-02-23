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Автор Елена Былкина

В Сети вспоминают утерянные земли России: Аляска, Гавайи, Маньчжурия-Желтороссия

Общество

Издание "Военное обозрение" перечислило территории, которые лишь по нелепой случайности Россия в разные исторические периоды выпустила из своих рук.

В Сети вспоминают утерянные земли России: Аляска, Гавайи, Маньчжурия-Желтороссия

Статья издания называется "Утерянные земли России".

"Многие знают, что Россия длительное время в XVIII-XIX вв. владела обширной территорией в Северной Америке — Аляской (Русская Америка), но мало кто помнит, что среди других несостоявшихся территорий Русского государства были Гавайские острова, часть Калифорнии, Маньчжурия-Желтороссия, Карская область, Островная губерния в Эгейском море. Могли стать частью Российской империи также Монголия и Корея", — гласит исследовательский материал.

Ранее телеканал Россия 24 показал карту Украины с территориями, подаренными незалежной царями и генсеками. На карте лишь малая часть страны обозначена как Украина. Остальные периферийные земли значатся как "подарки Сталина", "подарки Ленина", "подарки Хрущёва" и "подарки русских монархов".

В Сети набирает популярность ролик, на котором русскоговорящий мулат объясняет, что Россия готова принять в свой состав Африку, если население континента проголосует за воссоединение с РФ.

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Русские Гавайи. История о том, как райские острова чуть было не стали русскими. 2020 © Фонд Наследие
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы аляска монголия калифорния
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