Издание "Военное обозрение" перечислило территории, которые лишь по нелепой случайности Россия в разные исторические периоды выпустила из своих рук.
Статья издания называется "Утерянные земли России".
"Многие знают, что Россия длительное время в XVIII-XIX вв. владела обширной территорией в Северной Америке — Аляской (Русская Америка), но мало кто помнит, что среди других несостоявшихся территорий Русского государства были Гавайские острова, часть Калифорнии, Маньчжурия-Желтороссия, Карская область, Островная губерния в Эгейском море. Могли стать частью Российской империи также Монголия и Корея", — гласит исследовательский материал.
Ранее телеканал Россия 24 показал карту Украины с территориями, подаренными незалежной царями и генсеками. На карте лишь малая часть страны обозначена как Украина. Остальные периферийные земли значатся как "подарки Сталина", "подарки Ленина", "подарки Хрущёва" и "подарки русских монархов".
В Сети набирает популярность ролик, на котором русскоговорящий мулат объясняет, что Россия готова принять в свой состав Африку, если население континента проголосует за воссоединение с РФ.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.