NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ

Китай не заинтересован в приостановлении торгово-экономических отношений с Россией и "беспардонно" игнорирует требования США ввести санкции, заявил политический Марк Эпископос.

По его мнению, КНР должны "выбрать сторону" и не допустить "раскола мира".

"Беспрецедентный санкционный режим Вашингтона, а также его бесцеремонные угрозы наказать те страны, которые, как ему кажется, помогают России, могут спровоцировать частичный раскол мира на два экономических блока", — написал Эпископос для The National Interest. — "Китай не стал вместе с Западом осуждать Россию за её действия на Украине. Пекин в своих заявлениях призывает стороны как можно скорее урегулировать конфликт посредством переговоров"

Кроме того, по мнению обозревателя, такое положение дел может ослабить Запад, а значит, укрепить позиции "врагов" США и Европы.

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