Россия Японии: разговаривать нам сейчас не о чем. И не за чем

Россия прекратила действие соглашения 1991 года, которое позволяло японским гражданам посещать Курильские острова без визы, и прервала переговоры с Японией о формальном прекращении Второй мировой войны, сославшись на “откровенно недружественное” поведение Токио в санкциях против Москвы из-за конфликта на Украине.

В связи с “очевидным недружественным характером односторонних ограничений, введенных Японией против России в связи с ситуацией на Украине”, МИД объявил в понедельник, что “прекратит” безвизовый режим и “не намерен продолжать переговоры с Японией о мирном соглашении”.

Россия также вышла из переговоров по налаживанию совместной экономической деятельности с Японией на Южных Курилах и заблокирует партнерский статус Токио в организации Черноморского экономического сотрудничества.

“Вся ответственность за ущерб двустороннему сотрудничеству и интересам Японии лежит на официальном Токио, который сознательно выбрал антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства”, — заявили в МИД.

Напомним, Япония присоединилась к экономическому эмбарго США и НАТО против России после того, как Москва ввела войска в Украину в прошлом месяце. 16 марта Она также отменила торговый статус России” наиболее благоприятствуемой нации".