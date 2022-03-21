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Автор Ольга Лебедева

Россия Японии: разговаривать нам сейчас не о чем. И не за чем

Политика

Россия прекратила действие соглашения 1991 года, которое позволяло японским гражданам посещать Курильские острова без визы, и прервала переговоры с Японией о формальном прекращении Второй мировой войны, сославшись на “откровенно недружественное” поведение Токио в санкциях против Москвы из-за конфликта на Украине.

Россия Японии: разговаривать нам сейчас не о чем. И не за чем

В связи с “очевидным недружественным характером односторонних ограничений, введенных Японией против России в связи с ситуацией на Украине”, МИД объявил в понедельник, что “прекратит” безвизовый режим и “не намерен продолжать переговоры с Японией о мирном соглашении”.

Россия также вышла из переговоров по налаживанию совместной экономической деятельности с Японией на Южных Курилах и заблокирует партнерский статус Токио в организации Черноморского экономического сотрудничества.

“Вся ответственность за ущерб двустороннему сотрудничеству и интересам Японии лежит на официальном Токио, который сознательно выбрал антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства”, — заявили в МИД.

Напомним, Япония присоединилась к экономическому эмбарго США и НАТО против России после того, как Москва ввела войска в Украину в прошлом месяце. 16 марта Она также отменила торговый статус России” наиболее благоприятствуемой нации".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы япония россия
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