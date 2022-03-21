В офисе Зеленского выступили против призывов к насилию в отношении россиян

Украинцам стоит избегать призывов к насилию в отношении российских граждан, чтобы не вредить имиджу страны и её армии, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Все это крайне сильно бьет по нашему имиджу европейской армии европейской страны Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции", — цитирует советника РИА Новости.

Арестович напомнил, что конвенцией разрешено уничтожение противника в бою, но запрещены издевательства над пленными. По словам советника, нельзя также допускать призывов к мести россиянам, в том числе детям.

"Призывы мстить детям или гражданам РФ неприемлемы", — подчеркнул Арестович.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам призывов к насилию в отношении россиян, в том числе военных, в эфире украинских телеканалов. Дела планируется завести в отношении телеведущей Натальи Мосейчук из-за её угроз российским лётчикам и их близким, а также в отношении руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко из-за призывов к насилию в отношении попавших в плен солдатов ВС РФ.

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