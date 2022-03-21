СКР заведёт дело на украинскую телеведущую за угрозы близким российских лётчиков

РФ планирует объявить в международный розыск телеведущую одного из украинских каналов Натальи Мосейчук из-за её угроз российским лётчикам и их близким. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских лётчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с высказываниями ведущей глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении неё уголовное дело и привлечь журналистку к ответственности.

"После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск", — говорится в сообщении.

В международный розыск планируется объявить также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко из-за высказанных им в прямом эфире украинского телеканала призывов к насилию в отношении попавших в плен российских военных. Председатель СКР также поручил возбудить в отношении Друзенко уголовное дело.

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