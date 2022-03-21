РФ планирует объявить в международный розыск телеведущую одного из украинских каналов Натальи Мосейчук из-за её угроз российским лётчикам и их близким. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"В эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских лётчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы", — говорится в сообщении ведомства.
В связи с высказываниями ведущей глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении неё уголовное дело и привлечь журналистку к ответственности.
"После сбора необходимых сведений она будет объявлена в международный розыск", — говорится в сообщении.
В международный розыск планируется объявить также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко из-за высказанных им в прямом эфире украинского телеканала призывов к насилию в отношении попавших в плен российских военных. Председатель СКР также поручил возбудить в отношении Друзенко уголовное дело.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.