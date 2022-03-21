СКР заведёт дело на украинского врача за призывы к насилию в отношении пленных

РФ планирует объявить в международный розыск украинского врача Геннадия Друзенко, призвавшего к насилию в отношении пленных российских солдат. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Такое указание он дал врачам мобильных госпиталей", — говорится в сообщении ведомства.

По информации СМИ, Друзенко заявил, что дал указание кастрировать попавших в плен российских военных.

В связи с заявлениями украинского медика председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

"Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", — сообщили в СКР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен