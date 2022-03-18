На освобождённых от ВСУ территориях ЛНР введут комендантский час

Власти ЛНР решили ввести комендантский час на освобождённых от украинских военных территориях республики. Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа с 21.00 до 5.00", — цитирует документ "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что на остальной территории ЛНР установлено действие комендантского часа с 23.00 до 4.00.

Сообщается, что глава ЛНР подписал также указ, согласно которому запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет не распространяется на жителей ранее находившихся под контролем ВСУ территорий, вынужденно покинувших места жительства из-за боевых действий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на 18 марта войска ЛНР при огневой поддержке российских военных освободили от ВСУ более 90% территории республики.

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