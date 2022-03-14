Политолог оценил негодование граждан США из-за резкого подорожания бензина

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал недовольство граждан США высокими ценами на бензин.

"Понятно, что Байден сам себя загнал в ловушку. Американская экономика очень зависима от поставок углеводородов. Ограничение экспорта российских углеводородов нанесёт удар не только по американским ценам, но и по мировым. Поэтому сейчас Вашингтон перешагивает через себя: Байден пытается вести переговоры с Венесуэлой и Ираном, чтобы как-то попытаться эту ситуацию выправить", — сказал специалист.

Также он подчеркнул, что жители Штатов в любом случае против увеличения стоимости бензина. Как отметил эксперт, американцы привыкли жить в комфорте.

"Стоимость бензина автоматически отразится на росте цен на все остальные продукты, услуги. Поэтому американцев можно понять. Но здесь Соединённые Штаты сами себе выстрелили в ногу, как у нас модно говорить, то есть наказали Россию и себя", — заключил Блохин.

Ранее популярный рэпер 50 Cent опубликовал в соцсетях видео возмущённого гражданина США. Он в слезах обратился к американскому президенту Джозефу Байдену.

"Джо, я сегодня ничего не ел. Ты знаешь почему? Из-за бензина! У меня есть машина, но мои ноги на земле", — заявил мужчина.

Также на бензоколонках заметили наклейки с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Политиков обвинили во взрывных ценах на бензин.

"Я сделал это. А я помогала", — написали рядом со стоимостью.

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