Песков назвал условие для прямых переговоров Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил условие для проведения прямых переговоров лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря российского президента, в Кремле не исключают возможность диалога глав государств, однако перед этим делегации и министры должны выполнить "свою часть работы". При таком раскладе событий Путин и Зеленский смогут встретиться не ради разговора, а ради результата, передаёт РИА Новости.

"Никто не исключает возможность встречи. Позиции российской стороны известны. Они чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Ждём ответных формулировок", — прокомментировал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможность личного разговора Путина и Зеленского по поводу урегулирования конфликтной ситуации.

С 24 февраля ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен