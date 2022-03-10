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Автор Юлия Миленина

Киев постоянно предлагает провести переговоры Путина и Зеленского, заявил Песков

Мир

Власти РФ постоянно получают от Киева предложения по проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Киев постоянно предлагает провести переговоры Путина и Зеленского, заявил Песков

По словам пресс-секретаря главы РФ, Украина регулярно настаивает на организации прямых переговоров, передаёт ТАСС.

"Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву", — пояснил Песков.

При этом он отказался комментировать информацию о последующих раундах российско-украинских переговоров по урегулированию конфликтной ситуации.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Он призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться с семьями.

Как отмечал глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин дмитрий песков владимир зеленский
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