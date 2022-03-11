В Минобороны объявили об освобождении Волновахи войсками ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во время очередного брифинга, что войска Донецкой народной республики взяли Волноваху.

По его словам, под контроль ДНР также перешли такие населённые пункты, как Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай. Он отметил, что продвижение в глубину составило порядка шести километров.

"Группировками войск Донецкой народной республики освобождён город Волноваха", — подчеркнул Конашенков.

Генерал-майор добавил, что бойцы ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений оценивается примерно в 800 метров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность вернуться к семьям.

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