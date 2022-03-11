В Крыму пригрозили Зеленскому ответными шагами по конфискации собственности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их имущества в РФ. Об этом заявил руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Он напомнил, что у семьи Зеленского есть собственность в посёлке Ливадия на Южном берегу полуострова. По словам политика, украинский лидер, скорее всего, столкнётся с зеркальными мерами в случае тотальной национализации имущества россиян на территории государства.

"Если всё будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, примут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове", — сказал Форманчук в интервью РИА Новости.

Глава ОП Крыма также добавил, что украинский президент сделал выбор в сторону русофобии для служения коллективному Западу.

Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и её резидентов.

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