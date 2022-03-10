Пользователи скептически отнеслись к идее премьера Эстонии об изоляции России

Пользователи соцсетей с недоумением и насмешкой встретили предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, чтобы "изолировать Россию от остального свободного мира".

Эту идею Каллас озвучила 8 марта во время пресс-конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Эстонский премьер предложила ужесточить антироссийские санкции, в частности, запретить РФ операции с криптовалютой.

Пользователи соцсетей, особенно понимающие принципы работы с криптовалютой, восприняли предложение Каллас с иронией, пишет РИА Новости.

Они написали, что воплотить эту идею на практике невозможно, ведь для этого придётся перекрыть интернет.

"Просто запретите интернет, и тогда весь мир не сможет совершать сделки", — написал один из читателей. "Как это остановит Россию? Каждый из них может сделать собственную валюту и торговать друг с другом", — поддержали это мнение другие комментаторы.

Некоторые читатели назвали это предложение "заранее проигранной битвой", в которой невозможно победить. Все согласились, что вводимые санкции лишь сделают Россию сильнее, в частности, послужат толчком для создания своей собственной криптовалюты.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В ответ Запад вводит против России многочисленные, всё более жёсткие санкции.

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