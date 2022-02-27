"Мы будем сломлены": на Западе понимают последствия изоляции России

Европейские и американские политики, наблюдая за спецоперацией России в Донбассе , продолжают призывать к изоляции и наказанию Москвы. Стоит уточнить, что адекватная часть зарубежного истеблишмента прекрасно понимает: любые антироссийские санкции больно бьют по самому Западу.

Накануне в интервью бывший заместитель мэра Лондона Ричард Барнс признался, что главной целью сейчас является изоляция России и наложение запрета на передвижения для российских граждан, передаёт слова политика НТВ. Также планируется заморозка зарубежных российских активов и наложение санкций на банковские структуры РФ.

"Худший сценарий, если санкции будут наложены на длительное время. Это ударит и по мировой экономике, коснётся каждого из нас", — добавил Барнс.

Ему вторит известный немецкий эксперт Кристоф Хёрстель. В Германии с ужасом ожидают, что Запад заблокирует не только "Северный поток-2", но и "Северный поток-1".

"Тогда, с экономической точки зрения, мы будем сломлены. И минуты не пройдёт. Не сомневайтесь, высокие цены на электроэнергию могут нас уничтожить", — уверен Хёрстель.

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