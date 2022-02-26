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Автор Дмитрий Плотников

В самые горячие точки Украины направлены десятки тысяч «кадыровцев»

Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приказал перебросить военные соединения из Грозного на Украину. Профессиональные чеченские бойцы в количестве 10 000 человек направятся в самые горячие точки противостояния.

В самые горячие точки Украины направлены десятки тысяч «кадыровцев»

Выступая перед готовыми к отправке военными Кадыров официально заявил, что бойцы направляются в самые горячие точки и пригласил туда на встречу всех желающих, сообщает MS-news. По словам главы Чечни, именно эти солдаты смогли уничтожить терроризм в республике, несмотря на то, что боевиков готовили сильные институты и сильные государства.

"Мы уничтожили терроризм. Они (боевики) в совершенстве владели русским языком и были направлены для развала России через Чеченскую республику. Были представители более 50 стран мира", — заявил Кадыров.

Также глава республики обратился к Владимиру Зеленскому, которому посоветовал принести извинения Верховному Главнокомандующему России Владимиру Путину.

Тем временем Министерство обороны РФ официально заявило, что воздушно-десантные войска смогли соединиться с российским десантом в Гостомеле, и теперь украинская столица заблокирована с западного направления. Операция обернулась для ВСУ чудовищными потерями: авиация уничтожила украинскую колонну из 40-ка единиц техники. Она направлялась в качестве подкрепления подразделениям, штурмующим позиции российских десантников в аэропорту на окраине Киева.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы чечня украина рамзан кадыров
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