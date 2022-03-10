Байден винит Россию в росте цен на топливо. Американцы не согласны

Майк Берг, член национального республиканского комитета по выборам в конгресс припомнил президента США Джо Байдену его предвыборное обещание о намерении отказаться от ископаемого топлива, если его изберут главой государства. Напоминание было сделано на фоне небывалого роста цен на бензин.

В подтверждение своих слов Берг разместил в Twitter видеозапись, на которой Байден в своей речи к избирателям даёт обещание прекратить использование ископаемого топлива.

"Теперь цены на бензин достигли рекордных высот, а Байден говорит, что его политика здесь ни при чем?" — такую подпись к видео оставил Берг.

Видеозапись с подписью быстро набрали популярность среди американских пользователей соцсети, чему также поспособствовал сенатор-республиканец Тед Круз, поделившийся публикацией на своей странице.

8 марта журналисты обратились к Байдену с просьбой дать разъяснение по поводу растущих цен на топливо в стране. Президент признал, что его стоимость будет увеличиваться и дальше, однако ответственность за это глава Белого дома переложил на Россию.

"Лично я ничего не могу с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России", — заявил Байден.

Ранее по его указу в США был запрещён ввоз российского топлива. Как следствие, цена на бензин начали расти, достигнув самых высоких показателей в истории — более 4,17 долларов за галлон (примерно 141,6 рублей за литр бензина).

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