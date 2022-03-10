Украинский журналист вывел Лаврова из себя

Украинский журналист на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Украины и России попытался спровоцировать Сергея Лаврова.

Представитель прессы спросил главу МИД РФ, что он думает про похищение людей на Украине. По словам журналиста, "это факт", что была похищена Лейла Ибрагимова, депутат областного совета Запорожья. Лавров в ответ на это заявление сказал, что-то, о чём говорит корреспондент, называется другим словом на ту же букву "ф", а именно — "фейком".

Глава МИД РФ добавил, что ему ничего не известно об этом "факте". По его словам, такого рода заявления являются попыткой спровоцировать общественность, вызвав волну возмущения. Об этом пишет РИА Новости.

"Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал", — парировал Лавров нападки журналиста.

Последний не унимался и несколько раз пытался спросить ещё о чём-то, но министр это пресёк.

"Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине", — заключил он.

10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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