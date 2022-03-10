EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Украинский журналист вывел Лаврова из себя

Мир

Украинский журналист на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Украины и России попытался спровоцировать Сергея Лаврова.

Украинский журналист вывел Лаврова из себя

Представитель прессы спросил главу МИД РФ, что он думает про похищение людей на Украине. По словам журналиста, "это факт", что была похищена Лейла Ибрагимова, депутат областного совета Запорожья. Лавров в ответ на это заявление сказал, что-то, о чём говорит корреспондент, называется другим словом на ту же букву "ф", а именно — "фейком".

Глава МИД РФ добавил, что ему ничего не известно об этом "факте". По его словам, такого рода заявления являются попыткой спровоцировать общественность, вызвав волну возмущения. Об этом пишет РИА Новости.

"Вы мне имя и фамилию можете называть сколько угодно, перечислив всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но об этом случае не слышал", — парировал Лавров нападки журналиста.

Последний не унимался и несколько раз пытался спросить ещё о чём-то, но министр это пресёк.

"Я думаю, что вас уже отсняли и покажут с хорошей помпой у вас на родине", — заключил он.

10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Пресс-конференция Сергея Лаврова после переговоров с Кулебой: прямая трансляция
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров дмитрий кулеба
Sberbank
Новости
Путин: Россия не будет закрываться от иностранных партнёров
Украинский журналист вывел Лаврова из себя
Путин объяснил механизм национализации иностранных компаний
Бывший латвийский командир заявил, что Украина может потерять часть территорий
Собянин: главное - сохранить рабочие места
Путин обвинил власти США в обмане граждан под предлогом борьбы с Россией
Путин: США пытаются подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой
В Китае рассказали о трудностях США из-за эмбарго на российские энергоносители
Абрамович заменит "Челси" на российский клуб
Кадыров рассказал, как санкции Великобритании разрушили его мечту
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская Усам Оздемиров Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Последние материалы
В Китае рассказали о трудностях США из-за эмбарго на российские энергоносители
Абрамович заменит "Челси" на российский клуб
Кадыров рассказал, как санкции Великобритании разрушили его мечту
Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится
Чакры и жизненная энергия: есть ли взаимосвязь?
Маркетолог посоветовал россиянам на время отключаться от информации
Глава РХБЗ рассказал о низкой оценке украинских биологов американцами
Счёт на миллиарды: сколько теряют западные компании, уходя из России
Премьер Японии предрёк миру крупнейший после Второй мировой войны кризис
Российский ЯRUS выстоял против кибератак Европы и США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников