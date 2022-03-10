Цены на бензин в Южной Корее достигли максимума с 2013 года из-за Украины

Энергокризис из-за санкционных действий ЕС и ситуации вокруг Украины затронул и Южную Корею. Стоимость бензина побила рекорд восьмилетней давности. Литр топлива обходится жителям страны в $1,55.

Как указывает южнокорейское агентство Yonhap, цены на топливо взлетели из-за опасений срыва поставок в страну топлива и напряжённой геополитической ситуации, в частности, вокруг Украины. Впервые с октября 2013 года стоимость превысила отметку 1 900 вон.

По информации сервисов, которые отслеживают стоимость бензина в стране, на утро четверга стоимость литра топлива составила 1 904,35 воны. Это на 11,9 воны больше, чем накануне в среду.

Пиковый же показатель был отмечен в период с августа по октябрь 2012 года, когда литр бензина стоил больше 2 000 вон.

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