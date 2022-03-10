Псаки: США не разрабатывают биологическое и химоружие, это всё Россия

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом не имеет отношения к разработкам биологического и химического оружия на Украине. Кроме того, представитель администрации уверяет, что Америка не располагает подобными инструментами.

Псаки подчеркнула, что заявления России о химлабораториях в Незалежной "ложные" и призваны скомпрометировать США.

"Соединённые Штаты в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо", — цитирует заявление представителя Белого дома ТАСС.

Кроме того, Псаки уверена, что "пропаганду" Москвы с целью дезинформации намеренно поддержали и другие страны. По мнению пресс-секретаря, теперь именно Россия может применить подобное оружие "под чужим флагом".

"Теперь, когда Россия выступает с этими заведомо ложными утверждениями, а Китай, как кажется, поддерживает эту пропаганду, мы должны следить за возможностью того, что Россия применит химическое или биологическое оружие на Украине", — резюмировала Псаки.

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