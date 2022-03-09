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Автор Светлана Нерадовская

Замглавы минцифры Украины пожаловался, что его семья поддерживает РФ и Путина

Мир

По словам замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, его семья в данный момент находится в Москве и поддерживает не украинского лидера Владимира Зеленского, а российского президента Владимира Путина.

Замглавы минцифры Украины пожаловался, что его семья поддерживает РФ и Путина

"У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина… я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать… Как мы можем быть родственниками после этого", — отметил Борняков в беседе с американским изданием Politico.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ. На Россию, признанную "агрессором", США и ЕС накладывают многочисленные санкции.

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"Если украинцы не остановят Путина, то придется нам" / Война в Украине
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин владимир зеленский
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