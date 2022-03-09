Президент Бразилии высказался о Путине: "Один из самых могущественных"

Президент Бразилии Жаир Болсонару, после переговоров с главой России, назвал российского лидера Владимира Путина "одним из самых могущественных" людей в мире. По его словам, беседа носила "дружеский характер".

Речь идёт о личной встрече Болсонару и Путина несколько недель назад.

"Я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах", — цитирует заявление бразильского лидера ТАСС.

Кроме того, Болсонару подчеркнул, что в ходе переговоров пригласил Путина посетить Бразилию, на что российский лидер ответил согласием. Правда, даты визита не уточняются.

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