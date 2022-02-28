Болсонару: Бразилия не поддержит резолюцию ООН против РФ из-за Украины

Бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что сейчас судьбу всей украинской нации решает юморист и комик. По его словам, латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН.

Как подчеркнул Болсонару, Бразилия "сохранит нейтралитет" в отношении осуждения действий российского президента Владимира Путина.

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать своё мнение", — цитирует президента G1.

Кроме того, Болсонару подчеркнул, что речь идёт не только об осуждении России за действия на Украине, но и санкциях, которые, возможно, предусматривает резолюция.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление источников в ООН о том, что Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в Незалежной может состояться уже сегодня, 28 февраля.

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