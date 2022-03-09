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Автор Евгения Васильева

Захарова заявила, что Россия не собирается свергать власть на Украине

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о задачи российской военной спецоперации по принуждению к миру на Украине организовать госпереворот в этой стране. У Кремля нет намерения уничтожить её государственность, подчеркнула дипломат.

Захарова заявила, что Россия не собирается свергать власть на Украине

"Цели специальной военной операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории из-за её освоения странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием", — объяснила во время брифинга Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Также российский политик отметила, что Москва не собирается оккупировать Украину. Миссия РФ не направлена против мирных граждан, добавила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова объяснила, почему не стоит воспринимать всерьёз речи украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению дипломата, состояние президента нельзя назвать адекватным.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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