Басурин: под контроль ДНР перешли уже 66 населённых пунктов Донецкой области

С начала наступательной операции бойцы ДНР взяли под контроль уже 66 населённых пунктов в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном, все это происходит на южном направлении. Мы уже вышли еще в нескольких местах… к Запорожской области", — цитирует Басурина РИА Новости.

По словам представителя Народной милиции, в настоящее время бойцы ДНР ведут наступление и на северном направлении.

"Начинаем противника выдавливать с тех населённых пунктов, которые находятся выше Волновахи, и поднимаемся вверх", — рассказал Басурин.

Накануне вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что бойцы Народной милиции ДНР за день взяли под контроль населённые пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское. В Мариуполе им удалось продвинуться на 800-900 метров.

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