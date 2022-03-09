EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Басурин: под контроль ДНР перешли уже 66 населённых пунктов Донецкой области

Мир

С начала наступательной операции бойцы ДНР взяли под контроль уже 66 населённых пунктов в Донецкой области, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Басурин: под контроль ДНР перешли уже 66 населённых пунктов Донецкой области

"На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном, все это происходит на южном направлении. Мы уже вышли еще в нескольких местах… к Запорожской области", — цитирует Басурина РИА Новости.

По словам представителя Народной милиции, в настоящее время бойцы ДНР ведут наступление и на северном направлении.

"Начинаем противника выдавливать с тех населённых пунктов, которые находятся выше Волновахи, и поднимаемся вверх", — рассказал Басурин.

Накануне вечером официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что бойцы Народной милиции ДНР за день взяли под контроль населённые пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское. В Мариуполе им удалось продвинуться на 800-900 метров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь конашенков
Sberbank
Новости
Ведущая американского телеканала обрушилась с критикой на Байдена из-за Украины
Сивков объяснил, что может находиться в биолабораториях США на Украине
США грозят Китаю жёсткими мерами, если он не присоединится к санкциям против РФ
Это Путин виноват: на видео показали, как растут цены на заправках в США
Басурин: под контроль ДНР перешли уже 66 населённых пунктов Донецкой области
"Наш ответ Чемберлену": Сурайкин предложил национализировать McDonald's и KFC
Мария Захарова: за поставку Украине оружия и "добровольцев" придётся отвечать
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Гепатолог рассказал, как поддержать здоровье печени
Маски сорваны: Минобороны РФ опубликовало украинский план захвата Донбасса
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Любовь Степушова Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России Любовь Степушова Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Шоу-бизнес
Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в Молдавию
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Последние материалы
Это Путин виноват: на видео показали, как растут цены на заправках в США
Басурин: под контроль ДНР перешли уже 66 населённых пунктов Донецкой области
"Наш ответ Чемберлену": Сурайкин предложил национализировать McDonald's и KFC
Мария Захарова: за поставку Украине оружия и "добровольцев" придётся отвечать
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Гепатолог рассказал, как поддержать здоровье печени
Маски сорваны: Минобороны РФ опубликовало украинский план захвата Донбасса
Глава Минсельхоза Франции предрёк мировой голод из-за ситуации вокруг Украины
Захарова: слушая Зеленского, надо помнить о его неадекватном состоянии
Рогозин рассказал, как спецоперация на Украине повлияет на космическую отрасль
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников