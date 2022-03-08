Европа в панике скупает йод - люди боятся ядерной катастрофы

Люди по всей Европе запасаются таблетками йода из-за опасений ядерных последствий событий на Украине.
Аптеки по меньшей мере девяти стран ЕС сообщают, что они наблюдают всплеск спроса с тех пор, как президент России Владимир Путин приказал привести силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, а президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной катастрофе на Запорожской АЭС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция отправила Украине таблетки йода - среди других медицинских препаратов - "чтобы помочь стране защитить своих граждан в случае ядерной аварии во время боевых действий с российскими войсками".
Бельгийский союз фармацевтов сообщил агентству Belga, что только в минувший понедельник было бесплатно роздано более 30 000 упаковок таблеток йода.
Аналогичная история в Финляндии и Нидерландах. Там в некоторых аптеках даже закончились запасы йодосодержащих препаратов.
"За последние шесть дней болгарские аптеки продали столько йода, сколько они продают в течение года, - сказал председатель союза аптек страны. - В некоторых аптеках уже нет запасов. Мы заказали новые партии, но боюсь, что их надолго не хватит".
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