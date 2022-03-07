Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС

Некоторые члены ЕС, в частности, Нидерланды и ФРГ, отказались от скорейшего вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе", — сказано в сообщении агентства Bloomberg, приводящего слова ряда дипломатов.

Выступающие против этого решения Нидерланды и Германия настаивают на том, чтобы сначала готовность Украины стать членом ЕС была оценена исполнительным ведомством союза.

28 февраля главой Украины Владимиром Зеленским была подписана заявка на членство страны в ЕС. 1 марта решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз было одобрено Европарламентом.

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