Депутат Рады: украинские силовики похитили "неугодного" офицера-политолога

Украинский депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что силовики похищают "неугодных" им граждан. Как пояснил парламентарий, речь идёт о политологе, военном и офицере Юрии Дудке.

Как подчеркнул Кива, Дудка "говорил правду", чем и не угодил действующим властям.

"Сегодня сотрудники службы безопасности Украины выкрали офицера… Патриота, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования… Я говорю о Юрии Дудке. Политолог. Патриот. Офицер", — сказал Кива в своём видеообращение в Telegram-канале.

Зачем украинские силовики могли похитить офицера, депутат не уточнил.

Ранее самому депутату прокуратура Незалеженой предъявила обвинение по нескольким пунктам:

подозрение в государственной измене,

покушение на территориальную целостность Украины,

незаконное обращение с оружием.

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