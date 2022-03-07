Украинский депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что силовики похищают "неугодных" им граждан. Как пояснил парламентарий, речь идёт о политологе, военном и офицере Юрии Дудке.
Как подчеркнул Кива, Дудка "говорил правду", чем и не угодил действующим властям.
"Сегодня сотрудники службы безопасности Украины выкрали офицера… Патриота, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования… Я говорю о Юрии Дудке. Политолог. Патриот. Офицер", — сказал Кива в своём видеообращение в Telegram-канале.
Зачем украинские силовики могли похитить офицера, депутат не уточнил.
Ранее самому депутату прокуратура Незалеженой предъявила обвинение по нескольким пунктам:
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