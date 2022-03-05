Украинские националисты могут проигнорировать режим тишины, заявил Пушилин

Украинские националисты могут не подчиниться приказам о введении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, РФ и Украина согласовали маршруты передвижения мирного населения по гумкоридорам, однако националисты способны помешать проведению эвакуации.

"Складывается ощущение, что слабая управляемость со стороны киевского режима может перечеркнуть все планы. Мы, конечно, надеемся, что получится спасти как можно больше людей, чтобы они получили возможность выйти в безопасные места", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что эвакуированные граждане смогут разместиться в ДНР, где им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По данным Минобороны, Вооружённые силы России уничтожили более 2 тысяч украинских военных объектов.

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