Минобороны: Киев потерял контроль над страной, в городах бесчинствуют нацбаты

Министерство обороны России выкладывают сводку о ситуации на Украине. Данные неутешительные: гуманитарная ситуация ухудшается, киевский режим практически потерял контроль над Украиной, в городах бесчинствуют националистические батальоны.

В Киеве, Харькове, Мариуполе, Сумах, Чернигове — уже наступила гуманитарная катастрофа. Чтобы её преодолеть, нашими силами туда доставлено 217 т. гуманитарных грузов.

За сутки эвакуировано 5 855 человек, из них 1670 — несовершеннолетние. При этом свыше 7,5 тысяч иностранцев удерживаются нациками в качестве заложников. В Харькове — 3189 граждан Индии, 200 граждан Иордании, 2700 граждан Вьетнама. В Сумах — 576 граждан Индии, 121 гражданин КНР и 100 граждан Ганы.

В городе Сумы радикалы обстреляли общежитие со студентами из Индии. Ранено 5 человек, судьба 11-ти неизвестна.

Киев отказывается помогать с эвакуацией граждан из Харькова и утратил способность управления администрациями страны. В большинстве городов бесчинствуют нацисты. А Запад, ОБСЕ и ООН не дают адекватной оценки событиям, констатировали в Министерстве обороны РФ.