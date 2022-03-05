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Автор Дмитрий Плотников

Власти Мариуполя используют режим тишины для восстановления инфраструктуры

Политика

Власти Мариуполя планируют использовать режим тишины для восстановления инфраструктуры и обеспечения города медикаментами и продуктами.

Власти Мариуполя используют режим тишины для восстановления инфраструктуры

Режим тишины должен быть установлен с 10:00 до 17:00 по московскому времени, а с 12:00 начинается эвакуация.

А тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опроверг прекращение огня на донецком направлении. В таких условиях гарантировать безопасный выход гражданских лиц из городов невозможно, полагает он.

  • Но де-факто киевский режим просто не хочет выпускать людей из Мариуполя, планируя прикрываться женщинами и детьми как живым щитом.

Глава пресс-службы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что из города смогли выйти всего пять человек, остальные удерживаются нацбатами. Позже представитель Украины Михаил Подоляк заявил, что сегодня всё же будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя и Волновахи:

"Очень надеемся, что неонацисты не будут мешать выходу мирных людей".

Силы спецоперации продолжают сжимать кольцо окружения Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям боевики националистических батальонов ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, родильных домах и детсадах.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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