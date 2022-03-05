В США "открестились" от заявления Грэма о необходимости "ликвидировать" Путина

В Белом доме прокомментировали недавнее заявление сенатора Линдси Грэма о том, что кто-то должен "убрать" российского президента Владимира Путина. Как пояснили в администрации, слова американского политика не являются позицией США.

Как пояснила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, никто в администрации подобных высказываний себе не позволял.

"Это не позиция правительства США и определённо не те слова, которые вы бы услышали от кого-то, кто работает в этой администрации", — цитирует заявление Псаки РИА Новости.

Ранее в иностранных СМИ появилась цитата Грэма о том, что кто-то "должен осмелиться" и "убрать этого парня", в контексте беседы о Владимире Путине. По мнению сенатора, тогда "и России, и миру станет спокойнее".

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