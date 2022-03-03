Захарова назвала властей Украины бандитами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении украинских властей. По словам дипломата, этой страной управляют бандиты, которых поддерживают западные лидеры.

"То, как ведёт себя сейчас режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты", — заявила российский политик в ходе брифинга, её слова цитирует РИА Новости.

По информации Захаровой, Европа и США снабжают Киев оружием. Также представитель МИД РФ сообщила, что преступники на Украине используют в корыстных целях мирное население, прячутся в жилых местах. Таким образом злоумышленники пытаются сформировать фейковую реальность, подчеркнула дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил французскому коллеге Эммануэлю Макрону о многолетнем геноциде жителей ЛДНР. Как подчеркнул лидер РФ, Запад игнорирует эту трагедию.

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