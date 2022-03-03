В Госдуме призвали Зеленского выучить три слова

Депутат Госдумы от Республики Крым Алексей Черняк посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому выучить три слова — "преступник", "суд", "тюрьма".

Так парламентарий прокомментировал угрозы украинского лидера истребовать от России репарации и контрибуции за спецоперацию на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что российские власти должны выучить слова "репарации" и "контрибуции". Он пообещал, что Россия возместит весь ущерб, нанесённый Украине спецоперацией.

"Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: "преступник", "суд" и "тюрьма", — сказал Черняк в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Зеленский стал военным преступником, которого ждёт международный трибунал.

Ранее учёный-востоковед и политолог Евгений Сатановский сказал, что сегодняшняя агония украинских властей напоминает Берлин 1945 года. После того как Вооружённые силы РФ завершат спецоперацию на Украине, киевская власть отправится на "Нюрнбергский трибунал" в Минск, отметил политолог.

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