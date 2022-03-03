Путин напомнил: многолетний геноцид жителей Донбасса замалчивают

Многолетний геноцид мирных граждан Донбасса замалчивается, напомнил президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Президента РФ.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина, затягивая переговоры с российской стороной, только умножает жертвы конфликта, итог которого уже предрешён.

По приказу Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии завершился первый этап переговоров между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Главный итог — переговоры состоялись, стороны услышали друг друга.

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