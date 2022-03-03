Захарова: РФ отказали в гарантиях безопасности

США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности", — цитирует заявление Захаровой РИА Новости.

Представитель министерства заявила, что в полученных Москвой письменных ответах Вашингтона и альянса по всем ключевым для РФ вопросам был дан отказ.

Проекты соглашений о гарантиях безопасности были направлены Россией Соединённым Штатам и НАТО в декабре 2021 года. После обсуждения этих документов на прошедших в январе 2022 года переговорах Вашингтон и альянс представили письменные ответы на предложения РФ, попросив не обнародовать их содержание. Позже копии ответов были обнародованы испанской газетой El País. В РФ заявили, что не имеют отношения к утечке в прессу этих документов.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ответ США по гарантиям безопасности, заявил, что Вашингтон отреагировал отрицательно по трём главным для Москвы проблемам: нерасширению НАТО, отказу от размещения угрожающих РФ ударных вооружений и возвращению военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен