Песков: украинские националисты используют мирных граждан как живой щит

В Кремле заявили, что украинские националисты используют гражданских как живой щит. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что их действия преступны.

"Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Однако ещё до начала переговоров украинская сторона поставила ультиматум РФ: немедленно отвести войска с территории Украины.

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