EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь

Мир

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье, 27 февраля, попал под обстрел в селе Павлополь, которое в субботу перешло под контроль подразделений ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь

В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин сообщил, что не пострадал в ходе атаки. Медицинская помощь ему не понадобилась.

"Дело житейское, со мной всё в порядке", — подчеркнул глава ДНР.

Населённый пункт Павлополь находится неподалёку от Мариуполя.

Ранее в Министерстве обороны РФ информировали, что 26 февраля украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли с помощью "Градов" жилые кварталы в пригороде Мариуполя. По информации ведомства, в результате обстрела погибли мирные жители, повреждены жилые дома.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Он призвал военных ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединиться с семьями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему в Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр денис пушилин
Sberbank
Новости
Министр обороны Украины: наша война стала европейской
Турция рассмотрит требование Украины о закрытии проливов для кораблей РФ
Монтян: РФ жёстко ответит "западным гопникам" за заморозку валютных резервов
Сорос похвалил ВСУ, сравнив их с фашистами Третьего Рейха
Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь
Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине
В бой против России бросили украинские психвойска
Мэр Житомира: украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров
Молдавия сдала свой аэропорт НАТО под транзит оружия на Украину
Путин на сутки опередил вторжение украинских военных в Донбасс, заявили в ГД
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России

В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.

Под гимн СССР: в Италии вышли на улицу в поддержку России
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Политика. Новости и аналитика
Глава ПАСЕ: Россия обязана платить Совету Европы и после остановки её участия
Российский шоу-бизнес
Лолита: дочь звонила из бомбоубежища в Киеве — "Мамочка, я не хочу умирать!"
Мир. Новости мира
Депутат Рады Кива: в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах
Ирина Шлионская Города, повторившие судьбу Содома и Гоморры Ирина Шлионская Василий Амирджанов Медведев поделился хорошими новостями о санкциях Василий Амирджанов Усам Оздемиров Гегемонии США пришёл конец — нужны новые правила Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Первый котёл замкнулся: Мариуполь окружён армией РФ
Мир. Новости мира
ЛНР: исход переговоров между РФ и Украиной зависит от адекватности Зеленского
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Политика. Новости и аналитика
Пентагон остался без военных биолабораторий из-за спецоперации армии России
Последние материалы
Бастрыкин поручил расследовать факты пыток российских военных на Украине
В бой против России бросили украинские психвойска
Мэр Житомира: украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров
Молдавия сдала свой аэропорт НАТО под транзит оружия на Украину
Путин на сутки опередил вторжение украинских военных в Донбасс, заявили в ГД
В Токио высказались о перспективе размещения в стране ядерного оружия США
В Крыму потребовали, чтобы власти Украины признали независимость ЛДНР
Зеленский назвал ближайшие 24 часа решающими для Украины
В ЕК ответили на требование Зеленского взять Украину в Евросоюз
Украинские военные вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников