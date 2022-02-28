Глава ДНР Денис Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин в воскресенье, 27 февраля, попал под обстрел в селе Павлополь, которое в субботу перешло под контроль подразделений ДНР.

В эфире телеканала "Россия 24" Пушилин сообщил, что не пострадал в ходе атаки. Медицинская помощь ему не понадобилась.

"Дело житейское, со мной всё в порядке", — подчеркнул глава ДНР.

Населённый пункт Павлополь находится неподалёку от Мариуполя.

Ранее в Министерстве обороны РФ информировали, что 26 февраля украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли с помощью "Градов" жилые кварталы в пригороде Мариуполя. По информации ведомства, в результате обстрела погибли мирные жители, повреждены жилые дома.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Он призвал военных ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединиться с семьями.

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