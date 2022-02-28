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Автор Юлия Миленина

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

Мир

Ранним утром 28 февраля Вооружённые силы Украины вновь обстреляли населённый пункт Горловка, расположенный в Донецкой народной республике. Об этом сообщили специалисты из представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

По их данным, украинские силовики выпустили более десятка мин, в том числе калибром 120 миллиметров.

"Зафиксирован обстрел по направлению: населённый пункт Шумы — населённый пункт Горловка. Выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, восемь мин калибром 82 миллиметра", — сообщается в официальном Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Ранее при обстреле школы в Горловке погибли двое учителей. ЧП произошло в результате прямого попадания снаряда в учебное заведение.

Город уже несколько дней находится в состоянии повышенной опасности. Власти ДНР информировали, что за 11 дней эскалации со стороны ВСУ зафиксирован 201 факт ведения огня по Горловскому направлению.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу днр украина
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Украинские военные вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
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