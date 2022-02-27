В ДНР заявили о переброске ВСУ "Градов" в Артёмовск

Переброску украинскими военными дивизиона РСЗО "Град" из Крамоторска в Артёмовск зафиксировали разведчики ДНР. Об этом сообщает Народная милиция республики.

"От нашей разведки стало известно о переброске противником реактивного дивизиона БМ-21 "Град" из Крамоторска в Артёмовск", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается о размещении ВСУ пяти ракетных комплексов С-300 на улице Центральной в Краматорске.

"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением", — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что накануне, 26 февраля, украинские националисты из батальона "Азов" обстреляли из "Градов" жилые кварталы населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и школе №8 в самом городе.

По данным российского военного ведомства, в результате обстрела погибли мирные жители, были повреждены жилые дома.

Официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков отметил, что в РФ предупреждали об угрозе подобных провокаций со стороны украинских националистов.

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