Белый дом: США и Украина не угрожают России

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что НАТО не является угрозой России.

"Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины", — сказала Псаки в интервью телеканалу ABC.

Она отметила, что президент России Владимир Путин создаёт угрозы, которых не существует, чтобы оправдать агрессию РФ против Украины.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующих американских политиков и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин "оказался мудрее" американского президента Джо Байдена. Трамп добавил, что во время его президентства "Россия никуда не вторглась".

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